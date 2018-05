Tartıştığı arkadaşının babasını tabancayla vurarak öldürdü

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da, Şükrü Can A. (24), bilinmeyen nedenle arkadaşı Çağrı Yalçın ile tartıştı. Bağrışmaları duyan baba Mehmet Yalçın (55), eline aldığı baltayla gençlerin yanına koştu. Şükrü Can A., kendisine doğru gelen Mehmet Yalçın'ı belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek, öldürdü. Polis, Şükrü Can A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Şehzadeler ilçesi Bayındırlık Mahallesi 1360 Sokak'ta meydana geldi. Şükrü Can A., aralarında husumet bulunduğu belirtilen arkadaşı Çağrı Yalçın'ın evine gitti. Şükrü Can A., evin önüne çağırdığı Yalçın ile konuşurken, tartışma çıktı. İkili, bilinmeyen nedenle tartışırken, baba Mehmet Yalçın bağrışmaları duydu. Mehmet Yalçın, iddiaya göre, eline aldığı baltayla gençlerin yanına koştu. Mehmet Yalçın'ın üzerine doğru geldiğini fark eden Şükrü Can A., belindeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp, 4 el ateş etti. Yalçın'ın yere yığıldığını gören Şükrü Can A., olay yerinden kaçtı. Babasını kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken gören Çağrı Yalçın ise sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Mehmet Yalçın'ı ambulansla Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Yalçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, Şükrü Can A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.