Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'a bağlı Kozcağız Beldesi'nde gece kulübü işleten Özcan Kartal (37) tartıştığı babası Muhittin Kartal'ı (65) bıçaklayarak öldürdü.
Olay dün gece saatlerinde, Kozcağız Beldesi'nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. Beldede gece kulübü işleten Özcan Kartal, iş yerine gelen babası Muhittin Kartal ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Özcan Kartal babasını karnından ve kalbinden bıçakladı. Muhittin Kartal, 112 Acil ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhittin Kartal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Özcan Kartal ise Kozcağız'da bulunan ablasının evinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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