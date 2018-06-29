Tartıştığı dayısını tüfekle vurarak öldürdü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'ın Kozcağız beldesinde, M.K., tartıştığı dayısı Zeki Özsoy'u (44) işlettiği lokantada tüfekle ateş ederek öldürdü.
Olay saat 22.45 sıralarında, Kozcağız Beldesi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan lokantada meydana geldi. İddiaya göre, Zeki Özsoy'un işlettiği lokantaya gelen yeğeni M.K. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. M.K. yanında getirdiği tüfek ile dayısının üzerine 3 el ateş etti. Zeki Özsoy göğsüne isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybetti. M.K. ise olay yerinden bir araçla kaçtı. Lokantanın üst katında oturan ailesi ise lokantanın mutfağına girdiğinde Zeki Özsoy'un cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi.
Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemede bulundu. Jandarma, çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak, M.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Zeki Özsoy'un cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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