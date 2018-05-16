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Tartıştığı dolmuş sürücüsünü kovalayıp bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 17:40 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Faruk M.

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde Faruk M. (34), kendisini yolcu olarak almayan dolmuş şoförlerini şikayet için gittiği durakta, tartıştığı sürücülerden Bilal Karaman'ı bıçakla kovalayıp yaraladı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Tarsus'a bağlı Kırklarsırtı Mahallesi'ndeki Ticaret ve Sanayi Odası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi önünde meydana geldi. Faruk M., iddiaya göre, şehir içinde kendisini yolcu olarak almayan dolmuş sürücülerini şikayet etmek için Hilalkent Sitesi yanında dolmuşçuların toplanma merkezine gitti. Şikayet sırasında Faruk M. ile sürücüler arasında tartışma çıktı. Bu sırada üzerindeki bıçağı çıkarak Faruk M., tartıştığı sürücülerden Bilal Karaman'ı kovalamaya başladı. Faruk M., kovalamaca sonunda yakaladığı Karaman'ı bıçakladı. Çevredekilerin korku içinde izlediği olay, cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Bilal Karaman hastaneye kaldırılırken, Faruk M. ise gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

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