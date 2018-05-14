Tartıştığı eşini 17 yerinden bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Hükümet Caddesi üzerinde boşanmak üzere olduğu eşi A.Ü. (21) ile karşılaşan ve barışma talebinde bulunan E.Ü. (28), köprü üzerinde eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine E.Ü., yanında bulunan bıçakla eşine saldırdı.

Barışma talebini kabul etmeyen eşini 17 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan E.Ü., ardından olay yerinden kaçmak istedi. Bu esnada çevrede bulunan vatandaşlar, kaçmaya çalışan E.Ü.’yü yakaladı. Vatandaşlar, yakaladığı E.Ü.’yü darp ederek linç etmek istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, E.Ü.’yü vatandaşların elinden alarak hastaneye ulaştırdı. Bazı vatandaşlar, Anneler Günü’nün kutlandığı bugünde eşine yönelik bıçaklı saldırıda bulunan E.Ü.’ye tepki gösterdi.

Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan A.Ü. ise, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

(İHA)



