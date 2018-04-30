Tartıştığı eşini bıçakladı

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, M.Ç. (21), tartıştığı eşi E.N.Ç.'yi (21) bıçakla yaraladı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, şüpheli gözaltına alındı.
Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi Hacı Hasan Yolu Caddesi'ndeki bir evde oturan M.Ç., tartıştığı eşi E.N.Ç,'yi bıçakla vucudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Genç kadınının çığlığını duyanlar, polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından E.N.Ç., ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, şüpheli M.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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