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Tartıştığı eşini döverek öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 21:26 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, İbrahim Kutluay (62) tartıştığı  eşi Zümrethen Kutluay'ı (60) döverek öldürdü.

Tartıştığı eşini döverek öldürdü

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, İbrahim Kutluay (62) tartıştığı eşi Zümrethen Kutluay'ı (60) döverek öldürdü.
Olay, saat 17.30 sıralarında Eroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sık sık tartıştıkları öne sürülen İbrahim Kutluay ve eşi Zümrethen Kutluay çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Kutluay, iddiaya göre eşi Zümrethen Kutluay'ı önce yumruklayıp daha sonra kafasını duvara vurunca Zümrethen Kutluay yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Zümrethen Kutluay'ın öldüğünü belirledi. Talihsiz kadının cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Kula Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan, cinayet zanlısı koca İbrahim Kutluay, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Tartıştığı eşini döverek öldürdüTartıştığı eşini döverek öldürdüTartıştığı eşini döverek öldürdüTartıştığı eşini döverek öldürdü

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