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Tartıştığı eşinin intihar ettiğini söyleyip jandarmaya teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 23:27 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde müteahhitlik yapan Yunus H., 2 yıldır ayrı yaşadığı eşi Sarıgül H.'nin konuşmak için gittikleri ormanlık alanda otomobilden silah alıp intihar ettiğini öne sürdü.

Tartıştığı eşinin intihar ettiğini söyleyip jandarmaya teslim oldu

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde müteahhitlik yapan Yunus H., 2 yıldır ayrı yaşadığı eşi Sarıgül H.'nin konuşmak için gittikleri ormanlık alanda otomobilden silah alıp intihar ettiğini öne sürdü. Yunus H. jandarma tarafından gözaltına alınırken, 3 çocuk annesi kadının intihar edip, etmediği ise yapılacak otopsi ile belirlenecek.
Çerkezköy’de dekorasyon ve müteahhitlik işleri yapan Yunus H., iki yıldır ayrı yaşadığı eşi Sarıgül H. ile konuşmak için otomobille Kuşbahçe - Büyükçavuşlu yolu üzerindeki ormanlık alana gitti. İkilinin otomobilin dışındaki konuşması kısa sürede tartışmaya dönüştü. İddiaya göre bu sırada Sarıgül H. otomobilde bulunan silahla intihar etti. Ardından Silivri Jandarma Komutanlığı'na giden Yunus H., eşi Sarıgül H.'nin tartışma sırasında aracın torpido gözünde bulunan silahı alarak göğsüne ateş ederek intihar ettiğini öne sürdü. Yunus H., cinayet şüphesi olarak gözaltına alındı.
Olayı duyan Yunus ve Sarıgül H. çiftinin yakınları olay yerine akın gelirken, jandarma ekipleri ormanlık alanda geniş güvenlik önlemleri aldı.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK
Kıbrıs’taki işlerinin iyi gitmemesi nedeniyle son dönemlerde ekonomik sıkıntı yaşadığı iddia edilen Yunus H.'nin ifadesi üzerine ormanda olayın yaşandığı alan incelemeye alındı. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Sarıgül H.'nin cesedi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Sarıgül H.'nin ölümüne ilişkin intihar yada cinayet olasıkları yapılacak olan otopsi ile belirlenecek.
KADIN SIĞINMA EVİNE GİTMEK İSTEMİŞ
Ölen Sarıgül H.'nin geçtiğimiz günlerde Çerkezköy Adliyesi'ne müracaat ederek, kadın sığınma evine gitmek istediği, ancak aile fertlerinin araya girmesiyle bu isteğinden vazgeçtiği öğrenildi.

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Tartıştığı eşinin intihar ettiğini söyleyip jandarmaya teslim olduTartıştığı eşinin intihar ettiğini söyleyip jandarmaya teslim olduTartıştığı eşinin intihar ettiğini söyleyip jandarmaya teslim oldu

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