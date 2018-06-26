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Tartıştığı eski çalışanı tabancayla vurarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 02:14 | Son Güncelleme

UŞAK'ta, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi tabancayla vurularak öldürüldü.  Olay, bugün saat 20.30 sıralarında Nuri Şeker Caddesi'nde bulunan bir çiğköfte dükkanı önünde meydana geldi.

Tartıştığı eski çalışanı tabancayla vurarak öldürdü

UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi tabancayla vurularak öldürüldü.
Olay, bugün saat 20.30 sıralarında Nuri Şeker Caddesi'nde bulunan bir çiğköfte dükkanı önünde meydana geldi. Çiğköfte dükkanının sahibi Tahir Ö. (49) ve daha önce yanında çalıştığı öğrenilen Alican Şahin (20) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tahir Ö. tabancasıyla Şahin'e ateş etti. Göğsüne ve ayağına mermi isabet eden Şahin, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Şahin'i ambulansla Uşak Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Alican Şahin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından otomobiline binerek olay yerinden kaçan Tahir Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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