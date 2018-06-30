Tartıştığı husumetlisini öldürdü (2)

TUTUKLANDI

İzmir'in Beydağ ilçesinde, aralarında husumet olduğu belirtilen Ali Turgut'u tabancayla 6 el ateş ederek öldüren Berkant Candan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öldürülen Turgut ise İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından, Kızılcaavlu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Faruk ÇARK/BEYDAĞ (İzmir), (DHA)

