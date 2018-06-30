Tartıştığı husumetlisini öldürdü

Faruk ÇARK/BEYDAĞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Beydağ ilçesinde, Berkant Candan (36) aralarında husumet olduğu belirtilen Ali Turgut'u (53) tabancayla 6 el ateş ederek öldürdü.
Olay, bugün sabah saatlerinde Beydağ ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen Berkant Candan, eğlence mekanında karşılaştığı evli ve 2 çocuk babası Ali Turgut ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Candan, belindeki tabancasını çekip Turgut'a peş peşe ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 6 mermi isabet eden Turgut, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Turgut'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, Berkant Candan'ı olayda kullandığı tabancayla yakalayarak gözaltına aldı.
Ali Turgut'un cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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