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Tartıştığı iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 01:28 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelde çalışan B.D.

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelde çalışan B.D. (21), tartıştığı mesai arkadaşı M.M.Ü.'yü (65) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde Kuşadası'ndaki bir otelin havuz bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, otelin havuz bölümünde çalışan B.D. ve M.M.Ü., geçtiğimiz günlerde havuz temizliği konusunda tartıştı. Otel yönetiminin devreye girmesiyle barışan iki arkadaş, akşam saatlerinde tekrar tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D. bıçakla M.M.Ü.'yü göğsünden ve sırtından bıçakla yaraladı. Aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığılan M.M.Ü.'yü gören diğer çalışanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri M.M.Ü.'yü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. M.M.Ü., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan B.T. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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