Tartıştığı kardeşini av tüfeği ile öldürdü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ın Ulaş ilçesinde İlhan Çabuk (58), tartıştığı kardeşi Ayhan Çabuk'u (50), av tüfeği ile vurarak öldürdü.
İlçeye bağlı Tecer köyünde dün gece Ayhan Çabuk ve ağabeyi İlhan Çabuk arasında, anneleri Salime Çabuk'un emekli maaşını alma konusunda tartışmaya çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İlhan Çabuk, evdeki av tüfeğiyle kardeşi Ayhan Çabuk'a ateş etti. Saçmaların göğsüne isabet ettiği Ayhan Çabuk öldü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, İlhan Çabuk'u gözaltına aldı. Ayhan Çabuk'un cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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