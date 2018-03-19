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Tartıştığı kayınpederi kalp krizi geçirip ölünce damat tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 23:21 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da 61 yaşındaki Fethi Ahmet Bozkurt, damadı Ercan K.

Tartıştığı kayınpederi kalp krizi geçirip ölünce damat tutuklandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da 61 yaşındaki Fethi Ahmet Bozkurt, damadı Ercan K. ile tartıştığı sırada kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybedetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan damat Ercan K., 'kastten ölüme sebebiyet vermek' sucundan tutuklandı.
Merkez Sanayi mahallesinde, 16 Mart günü meydana gelen olayda Ercan K. (24), kayınpederi Fethi Ahmet Bozkurt (61) ile henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartıştı. Tartışma sırasında kalp krizi geçiren Fethi Ahmet Bozkurt, olay yerine çağrılan ambulanslarla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Bozkurt hayatını kaybederken, damat Ercan K. ise kaçarak kayıplara karıştı.
Elazığ polisinin yaptığı araştırma sonunda Ercan K.'nın Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yaşayan bir arkadaşının evinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Diyarbakır polisi ve jandarma ekiplerinin dün düzenlediği ortak operasyonda yakalanarak Elazığ'a getirilen damat Ercan K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Elazığ Adliyesi'ne çıkarıldı. Burada ifadesi alınan damat Ercan K., tutuklanarak cezaevine konuldu.
Elazığ Valiliği'nce konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Elazığ Valiliğimiz koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; 16 Mart günü ilimiz Sanayi Mahallesinde bir şahsı ikametinde kasten öldürmek suretiyle olay yerinden firar eden şüpheli E.K. isimli şahıs 18 Mart tarihinde ilimiz dışında yakalanması sağlanmış olup, şahıs işlemleri ardından 19 Mart günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır."

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Tartıştığı kayınpederi kalp krizi geçirip ölünce damat tutuklandı

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