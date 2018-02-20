HABER

Tartıştığı kişiler tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 12:19 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde telefonda tartıştığı şahıslarla buluşan bir kişi, pompalı tüfekle öldürüldü.İddiaya göre İslahiye ilçesindeki bir lojistik firmasında tır şoförü olarak çalışan 26 yaşındaki Levent Karaca, dün akşam telefonda görüştüğü kişilerle bir süre tartıştı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde telefonda tartıştığı şahıslarla buluşan bir kişi, pompalı tüfekle öldürüldü.
İddiaya göre İslahiye ilçesindeki bir lojistik firmasında tır şoförü olarak çalışan 26 yaşındaki Levent Karaca, dün akşam telefonda görüştüğü kişilerle bir süre tartıştı. Karaça, tartıştığı kişilerle buluşmak üzere evinden çıktı. İslahiye çevreyolunda aracından inen Levent Karaca, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü Olay yerinde yaşamını yitiren Karaca’nın cenazesi İslahiye Devlet Hastanesi morguna, daha sonra ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazenin yakınlarına teslim edileceği belirtildi.
Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu belirlenen ve isimleri öğrenilemeyen 2 erkek şahsı Nurdağı ilçesinde, 2 kadın şahsı ise İslahiye ilçesinde gözaltına aldı. Nurdağı’nda yakalanan şahısların da sorgulanmak üzere İslahiye’ye getirildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Saadet zinciri kurana kötü haber

Saadet zinciri kurana kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'li Çelik'in davası yeniden görülecek (2) - Yeniden

HDP'li Çelik'in davası yeniden görülecek (2) - Yeniden

İzmir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

İzmir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 32'nci gün; 1715 terörist öldürüldü (2)

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 32'nci gün; 1715 terörist öldürüldü (2)

Sakarya'da 5 kişinin öldüğü havuz faciasında ihmaller zinciri

Sakarya'da 5 kişinin öldüğü havuz faciasında ihmaller zinciri

Muhsin Ertuğrul’un anıları sahnelenirken 7 Ulu Ozan aynı gecede anıldı

Muhsin Ertuğrul’un anıları sahnelenirken 7 Ulu Ozan aynı gecede anıldı

Zonguldak'ta silahla tehdide gözaltı

Zonguldak'ta silahla tehdide gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.