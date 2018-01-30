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Tartıştığı kişinin kalbine tornavida sapladı

YAŞAM HABERLERİ | 30.01.2018 01:45 | Son Güncelleme 7 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kişinin kalbine tornavida sapladı. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Tartıştığı kişinin kalbine tornavida sapladı

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesi Yıldızkent Kavşağı'nda Celal A. ile Ferhat K. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyürken, iddiaya göre Celal A. aracındaki tornavidayı alarak Ferhat K.'nın kalbine sapladı. Ferhat K. kanlar içinde kalırken, Celal A. olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Çevredeki vatandaşların olay yerine çağırdığı sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ferhat K., yapılan ilk müdahale sonrası Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Ameliyata alınan Ferhat K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Celal A. ise Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ tornavida Kapaklı

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