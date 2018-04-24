Tartıştığı kişiyi bıçakladı

Kahramanmaraş’ta bir kişinin, tartıştığı şahsı bıçaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Yeni Sanayi Sitesi Marangozcular Caddesi’nde bir hurdacıda isimleri öğrenilemeyen 4 kişinin tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Görüşme sırasında bir kişi elinde bulunan bıçakla konuştuğu kişiyi aniden bıçakladı. Bıçaklama anı güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Bıçaklanan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.