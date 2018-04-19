Tartıştığı kişiyi göğsünden bıçakladı

Eskişehir’de bir şahıs, tartıştığı kişiyi göğsünden bıçaklayarak yaraladı.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyitgazi ilçesi Doğançayır Mahallesinde gerçekleşti. Sabaha karşı 06.00 sularında H.E. ile A.Z., bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesiyle birlikte A.Z. çıkardığı bıçağını H.E.’nin göğsüne sapladı. Hayati tehlikesi bulunan yaralı şahıs, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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