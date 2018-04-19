HABER

Tartıştığı kişiyi göğsünden bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 19:05 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir şahıs, tartıştığı kişiyi göğsünden bıçaklayarak yaraladı.Edinilen bilgiye göre olay, Seyitgazi ilçesi Doğançayır Mahallesinde gerçekleşti.

Eskişehir’de bir şahıs, tartıştığı kişiyi göğsünden bıçaklayarak yaraladı.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyitgazi ilçesi Doğançayır Mahallesinde gerçekleşti. Sabaha karşı 06.00 sularında H.E. ile A.Z., bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesiyle birlikte A.Z. çıkardığı bıçağını H.E.’nin göğsüne sapladı. Hayati tehlikesi bulunan yaralı şahıs, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amanoslar'da öldürülen terörist bakın kim çıktı! Amanoslar'da öldürülen terörist bakın kim çıktı!
Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı! Sosyal medya bunu konuşuyorCumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı! Sosyal medya bunu konuşuyor
TSK duyurdu! ÖldürüldülerTSK duyurdu! Öldürüldüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rize'de skandal görüntüler! Sosyal medyaya bomba gibi düştü

Rize'de skandal görüntüler! Sosyal medyaya bomba gibi düştü

Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.