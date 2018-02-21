Tartıştığı kocasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde G.Ç. (58) tartıştığı eşi Abdulkadir Ç.’yi (61) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Kumluca’ya bağlı Güzören Mahallesi’nde oturan G.Ç. ile eşi Abdulkadir Ç. arasında saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından G.Ç. eşine av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Silah sesini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.
Ekipler Abdulkadir Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Abdulkadir Ç.’nin cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi’ne götürüldü. G.Ç. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
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