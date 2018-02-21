HABER

Tartıştığı kocasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 21:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde G.Ç.

Tartıştığı kocasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde G.Ç. (58) tartıştığı eşi Abdulkadir Ç.’yi (61) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Kumluca’ya bağlı Güzören Mahallesi’nde oturan G.Ç. ile eşi Abdulkadir Ç. arasında saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından G.Ç. eşine av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Silah sesini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.
Ekipler Abdulkadir Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Abdulkadir Ç.’nin cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi’ne götürüldü. G.Ç. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Spor yaparken canından oluyordu!

Spor yaparken canından oluyordu!

Boateng: Beşiktaş'tan başka takım olsaydı ilk yarı gerideydik

Boateng: Beşiktaş'tan başka takım olsaydı ilk yarı gerideydik

Sizin eşiniz de aralarında olabilir! Esra Erol'da ortaya çıktı

Sizin eşiniz de aralarında olabilir! Esra Erol'da ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana’da uzman çavuş ve arkadaşı evde ölü bulundu

Adana’da uzman çavuş ve arkadaşı evde ölü bulundu

Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Yatağına Isıtıcı Devrilen Çocuk yanıyordu

Yatağına Isıtıcı Devrilen Çocuk yanıyordu

Yasa dışı bahis operasyonu

Yasa dışı bahis operasyonu

Kızıltepe’de 41 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 443 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

Kızıltepe’de 41 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 443 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

Uzman çavuş ve arkadaşı evde ölü bulundu

Uzman çavuş ve arkadaşı evde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.