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Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 01:21 | Son Güncelleme 6 saat önce

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da 41 yaşındaki Kadir B., tartıştığı eşi tarafından bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir B. ve ismi açıklanmayan eşi evde oturdukları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çift, kavga etmeye başladı. Mutfaktan aldığı bıçak ile eşine saldıran kadın, Kadir B.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Evden dışarı çıkan Kadir B., polisi ve 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kadir B., sedye ile hastaneye taşındığı sırada yüzünü çarşaf ile gizledi. Vücudunda çok sayıda bıçak yarası bulunduğu belirtilen Kadir B.'nin durumunun iyi olduğu bildirilirken, eşi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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