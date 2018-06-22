Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü; yolda otururken bulundu (2)

SİNİR KRİZİ GEÇİRİNCE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, tartıştığı eşi Zülfikar T.'yi (39) bıçakla öldürdükten sonra gözaltına alınan İpek T. (34), emniyette sinir krizi geçirmesi üzerine polis tarafından ilçedeki devlet hastanesine götürüldü. İpek T., burada bir süre müşahedede tutulduktan sonra sorgulanmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Polislere "Ben neredeyim?" ve "Beni niçin yakaladınız?" diye soran İpek T.'nin cinayetle ilgili açıklama yapmadığı öğrenildi.
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