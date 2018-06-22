HABER

Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü; yolda otururken bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 15:21 | Son Güncelleme

SİNİR KRİZİ GEÇİRİNCE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, tartıştığı eşi Zülfikar T.'yi (39) bıçakla öldürdükten sonra gözaltına alınan İpek T.

SİNİR KRİZİ GEÇİRİNCE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, tartıştığı eşi Zülfikar T.'yi (39) bıçakla öldürdükten sonra gözaltına alınan İpek T. (34), emniyette sinir krizi geçirmesi üzerine polis tarafından ilçedeki devlet hastanesine götürüldü. İpek T., burada bir süre müşahedede tutulduktan sonra sorgulanmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Polislere "Ben neredeyim?" ve "Beni niçin yakaladınız?" diye soran İpek T.'nin cinayetle ilgili açıklama yapmadığı öğrenildi.

PARTNERHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyorduHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyordu
Bodrum'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının sır perdesi aralanıyorBodrum'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının sır perdesi aralanıyor
Sahipli kedi vahşice katledildiSahipli kedi vahşice katledildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Diğer Haberler
Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı

Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı

Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında kavga çıktı: 2 ağır yaralı

Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında kavga çıktı: 2 ağır yaralı

Kayıp Özgen Can’ın ailesine acı haber!

Kayıp Özgen Can’ın ailesine acı haber!

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel ve yıldırım kabusu!

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel ve yıldırım kabusu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.