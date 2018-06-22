Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü; yolda otururken bulundu (3)

TUTUKLANDI

Orhangazi’de sabah saatlerinde meydana gelen olayda, eşi Zülfikar Tuncer'i bıçaklayarak öldüren İpek Tuncer, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Genç kadının, cinayetin sebebi ile ilgili ise hiçbir ifadesinin olmadığı öğrenildi.

