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Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü; yolda otururken bulundu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 22:24 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Orhangazi’de sabah saatlerinde meydana gelen olayda, eşi Zülfikar Tuncer'i bıçaklayarak öldüren İpek Tuncer, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI
Orhangazi’de sabah saatlerinde meydana gelen olayda, eşi Zülfikar Tuncer'i bıçaklayarak öldüren İpek Tuncer, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Genç kadının, cinayetin sebebi ile ilgili ise hiçbir ifadesinin olmadığı öğrenildi.

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