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Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü; yolda otururken bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 12:07 | Son Güncelleme

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa) - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, İpek T.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa) - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, İpek T. (34), tartıştığı eşi Zülfikar T.'yi (39) bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından şoka giren İpek T., komşuları tarafından yolda otururken bulundu. Olay, Orhangazi ilçesi Tekke Mahallesi 1 Nolu Sokak üzerindeki apartmanda sabah erken saatlerde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Zülfikar T. (39) ile eşi İpek T., evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma, apartman merdivenlerinde de sürdü. İddiaya göre İpek T., mutfaktan aldığı bıçak ile eşi Zülfikar T.’i apartmanın merdivenlerinde göğsünden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Zülfikar T. merdivenden düşerek kafasını çarptı. Olay yerine gelen polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 112 sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde Zülfikar T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayda kullanılan bıcağı yolda buldu. Komşular, olay sonrası binadan çıkan İpek T.'yi yol ortasında otururken buldu. ŞOKA GİRDİ Bir süre yola yatan İpek T. için de olay yerine ikinci ambulans çağrıldı. Polislerin sorularına yanıt veremeyen ve şoka girdiği belirlenen İpek T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zülfikar T.'nin cesedi, savcının olay yerindeki ilk incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Çiftin tartışması sırasında evde olan biri 3, diğeri 7 yaşındaki kızlarının, anneleri tarafından komşularına bırakıldığı ortaya çıktı. Çiftin komşuları, böyle bir şeyin olduğuna inanamadıklarını belirterek, daha önce geçimsizliklerine şahit olmadıklarını söyledi. Savcılık ve polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, İpek T., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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