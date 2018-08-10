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Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 22:49 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, tartıştığı komşusu Alperen Ç.

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, tartıştığı komşusu Alperen Ç. tarafından bıçaklanan Taner Akdumanlı (35), ağır yaralandı.
Olay, saat 20.40 sıralarında Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Kaportacılık yapan Taner Akdumanlı, iddiaya göre akşam işten çıkıp eve gitmek için yola çıktı. Akdumanlı, evinin yakınlarında karşılaştığı komşusu Alperen Ç. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Alperen Ç., komşusu Akdumanlı’yı vücudunun çeşitli yenlerinden bıçaklayıp, kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Akdumanlı'yı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Akdumanlı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Akdumanlı, daha sonra Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan evli ve iki çocuk babası Akdumanlı'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.
Şüpheli Alperen Ç.'yi kaçmaya çalışırken yakalayan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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