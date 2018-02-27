Tartıştığı komşusunu meyve bıçağıyla yaraladı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusunu üç yerinden meyve bıçağıyla yaraladı.
Olay, Karakavak Mahallesi 153377 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. (50) ile komşusu Hamdi K. (49) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet B., komşusu Hamdi K.’yi omzundan 2 kez ve bir kez de bileğinden meyve bıçağıyla bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Hamdi K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, komşusu Mehmet B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Hamdi K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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