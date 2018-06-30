Tartıştığı köylüsünü başından vurup öldürdü

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da merkeze bağlı Çatağıl köyünde süt toplama merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada, Emrah A., tabancayla Mehmet Akbulut'u (34) başından vurarak öldürdü.
Çatağıl köyü süt toplama merkezindeki olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aynı köyde oturan Emrah A., süt toplama merkezine süt getiren Mehmet Akbulut ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Olayın büyümesi üzerine Emrah A., üzerinde taşıdığı tabancayla Mehmet Akbulut'u başından vurdu. Toplama merkezindeki vatandaşlar tarafından otomobille Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Akbulut, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayı haber alarak hastaneye gelen Akbulut'un yakınları gözyaşı döktü.
Jandarma, olaydan sonra kaçan Emrah A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
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