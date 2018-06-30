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Tartıştığı köylüsünü vuran cinayet şüphelisi dağda yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 23:57 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Burdur'da süt toplama merkezinde tartıştığı köylüsü Mehmet Akbulut'u tabancayla başından vurarak öldüren ve gece saklandığı dağlık alanda jandarma tarafından yakalanan Emrah Akkuş, jandarmadaki işlemlerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

TUTUKLANDI

Burdur'da süt toplama merkezinde tartıştığı köylüsü Mehmet Akbulut'u tabancayla başından vurarak öldüren ve gece saklandığı dağlık alanda jandarma tarafından yakalanan Emrah Akkuş, jandarmadaki işlemlerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Buradan yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edilen Emrah Akkuş'a çelik yelek giydirildi. Emrah Akkuş adliyedeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklandı.

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