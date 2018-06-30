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Tartıştığı köylüsünü vuran cinayet şüphelisi dağda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 15:31 | Son Güncelleme

BURDUR'da süt toplama merkezinde tartıştığı köylüsü Mehmet Akbulut'u (34) tabancayla başından vurarak öldüren Emrah A., gece saklandığı dağlık alanda jandarma tarafından yakalandı.

Tartıştığı köylüsünü vuran cinayet şüphelisi dağda yakalandı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da süt toplama merkezinde tartıştığı köylüsü Mehmet Akbulut'u (34) tabancayla başından vurarak öldüren Emrah A., gece saklandığı dağlık alanda jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin birkaç gün önce sosyal medya hesabında, "Hiç kimse yaşattığını yaşamadan ölmeyecek. Bunu bilin" diye yazdığı görüldü.
Çatağıl köyü süt toplama merkezinde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, aynı köyde oturan Emrah A., süt toplama merkezine süt getiren Mehmet Akbulut ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Olayın büyümesi üzerine Emrah A., iddiaya göre üzerinde taşıdığı tabancayla Mehmet Akbulut'u başından vurdu. Toplama merkezindeki vatandaşlar tarafından otomobille Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Akbulut, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayı haber alarak hastaneye gelen Akbulut'un yakınları gözyaşı döktü. Jandarma olaydan sonra kaçan Emrah A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
GECE DAĞDA YAKALANDI
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmalar sonundan şüpheli Emrah A.'yı saklandığı İnsuyu Dağı'nda dün gece yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma karakoluna getirilen Emrah A.'nın işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Mehmet Akbulut ise Çatağıl köyünde bu sabah gözyaşları arasında toprağa verildi.
'HİÇ KİMSE YAŞATTIĞINI YAŞAMADAN ÖLMEYECEK'
Cinayet zanlısı Emrah A.'nın 27 Haziran'da sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından içerisinde sinkaflı sözlerin de yer aldığı bir paylaşımı dikkati çekti. Emrah A.'nın paylaşımında, "Bu dünyada o kadar şerefsiz insan var ki. Evimize gelip ekmeğimizi, çayımızı içip, benim arkamdan düşmanlarla iş çeviren insanlar hepinizi biliyorum. Bazı insanları tanıdıkça hayvanları daha çok sever oldum. Hayvan da olsa yediği yeri daha iyi biliyor ama insanoğlu öyle değil işte. Hiç kimse yaşattığını yaşamadan ölmeyecek. Bunu bilin. Kefeninizi hazırlayın. Bu hafta lazım olacak size" yazdığı görüldü.

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Tartıştığı köylüsünü vuran cinayet şüphelisi dağda yakalandıTartıştığı köylüsünü vuran cinayet şüphelisi dağda yakalandı

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