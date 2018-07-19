Tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldürdü

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde, markette kasiyer olarak çalışan Yücel Güntürk, tartıştığı teyzesinin oğlu Doğan K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'nde bulunan markette meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Doğan K. (34), teyzesinin oğlu olan ve markette kasiyer olarak çalışan Yücel Güntürk (32) ile önce tartıştı, ardından da bıçakladı. Ağır yaralanan Yücel Güntürk olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doğan K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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