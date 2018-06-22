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Tartıştığı kuzenini tabacayla öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 10:04 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Tolga Çıbık (26) tartıştığı kuzeni Fırat Çıbık'ı (24) tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK(Sakarya),(DHA) - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Tolga Çıbık (26) tartıştığı kuzeni Fırat Çıbık'ı (24) tabanca ile ateş ederek öldürdü.
Olay, gece saatlerinde, Hendek Turanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Evleri karşılıklı olan amca çocukları Fırat Çıbık ve Tolga Çıbık evlerinin önünde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tolga Çıbık üzerindeki tabancayı çıkararak kuzenine ateş açtı. Fırat Çıbık, kurşunların başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Fırat Çıbık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Tolga Çıbık polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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