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Tartıştığı oğluna kurşun yağdırdı! Katil babadan ilginç savunma

YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 10:50 | Son Güncelleme 1 saat önce

Ankara'da bir baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü. Cinayet sonrası konuşan baba 'Ben öldürmeseydim o beni öldürecekti' diyerek kendisini savundu.

Olay, akşam saatlerinde Güneşevler Mahallesi’nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Rafet Y., konuşmak için eve gelen oğlu Faruk Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rafet Y., tabanca ile oğluna kurşun yağdırdı.

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1 çocuk babası Faruk Y., vücuduna isabet eden 7 kurşunla kanlar içerisinde yere yığılırken silah sesleri üzerine komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olaydan kısma süre sonra apartmandan çıkmaya çalışan ve komşularına "Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti" diyen baba Rafet Y., kapı önünde polis ekipleri tarafından silahla birlikte gözaltına alındı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Faruk Y.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 1 çocuk babası Faruk Y.’nin madde bağımlısı olduğu ve sık sık ailesi ile tartıştığı öne sürüldü. Faruk Y.’nin cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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cinayet silah Ankara

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