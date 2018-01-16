Tartıştığı oğluna kurşun yağdırdı! Katil babadan ilginç savunma

Olay, akşam saatlerinde Güneşevler Mahallesi’nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Rafet Y., konuşmak için eve gelen oğlu Faruk Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rafet Y., tabanca ile oğluna kurşun yağdırdı.

1 çocuk babası Faruk Y., vücuduna isabet eden 7 kurşunla kanlar içerisinde yere yığılırken silah sesleri üzerine komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olaydan kısma süre sonra apartmandan çıkmaya çalışan ve komşularına "Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti" diyen baba Rafet Y., kapı önünde polis ekipleri tarafından silahla birlikte gözaltına alındı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Faruk Y.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 1 çocuk babası Faruk Y.’nin madde bağımlısı olduğu ve sık sık ailesi ile tartıştığı öne sürüldü. Faruk Y.’nin cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.