Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

AKÇAABAT (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, Ahmet S. (70), tartıştığı oğlu Ergün S.'yi (38) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.
Olay, dün gece saatlerinde, Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet S. ile oğlu Ergün S. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştüğü sırada Ahmet S., av tüfeğiyle Ergün S.'ye ateş etti. Ergün S., vücuduna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi. Ahmet S. ise polis ekiplerine teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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