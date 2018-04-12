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Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 17:21 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Bekir Y. (31), bilinmeyen nedenle tartıştığı sevgilisi Esen Dülger'i (26) otomobilin içinde tabancayla başına 2 el ateş ederek, öldürdü. Olay sonrası kaçan Bekir Y., polis tarafından İstanbul'da yakalanıp, Çorlu'ya getirildi.

Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!

Çorlu'da oturan Bekir Y., Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan kız arkadaşı Esen Dülger ile dün gece buluşup, yemek yedi. Yemeğin ardından Bekir Y., kiralık otomobille Esen Dülger ile bir süre gezdi.

2 EL ATEŞ ETTİ

Bu sırada ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bekir Y., iddiaya göre, otomobili Çorlu'nun Esentepe Mahallesi Önerler mevkisindeki boş araziye çekti. İkili arasındaki tartışma burada da sürerken, Bekir Y., üzerinde taşıdığı tabancayla Dülger'in başına 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri başına, diğeri boynuna isabet eten Esen Dülger, yaşamını yitirdi. Bekir Y. ise otomobili bırakıp, olay yerinden kaçtı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sabah saatlerinde boş arazide otomobili gören bir kişi, durumdan şüphelenerek, polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, otomobil içinde Esen Dülger'in cansız bedenini buldu. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Dülger'in cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Cinayetin ardından geniş kapsamlı araştırma başlatan polis, Bekir Y.'nin İstanbul'a kaçtığını belirledi. Bulunduğu adrese baskın yapan polis ekipleri, Bekir Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bekir Y.'nin, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Bekir Y. ifadesinde, "Yemekte aramızda tartışma çıktı. Lokantadan çıktıktan sonra tartışma otomobilde de devam etti. Daha sonra da istemeyerek bu olay meydana geldi. Üzgünüm" dedi.

DHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bunu yapan cani iyi hal indirimi alır. Kızlar hep böyle tipleri çekici bulur; efendi adamları beta, can sıkıcı diye beğenmezler. Ne yazık ki böyle serseri tiplere gönül verirler onlar da evlenmeden önce de evlendikten sonra da eşine, çocuğuna çektirmekten keyif alırlar.
üzgünmüş hadı ordan senı sapsal
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