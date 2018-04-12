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Tartıştığı sevgilisini otomobilde tabancayla vurarak öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 16:31 | Son Güncelleme

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sevgilisi Esen Dülger'i, otomobil içinde başından tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçtığı İstanbul'da yakalanıp Çorlu'ya getirilen Bekir Y., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı.

Tartıştığı sevgilisini otomobilde tabancayla vurarak öldürdü (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sevgilisi Esen Dülger'i, otomobil içinde başından tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçtığı İstanbul'da yakalanıp Çorlu'ya getirilen Bekir Y., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Bekir Y. ifadesinde, "Yemekte aramızda tartışma çıktı. Lokantadan çıktıktan sonra tartışma otomobilde de devam etti. Daha sonra da istemeyerek bu olay meydana geldi. Üzgünüm" dedi.
Çorlu'da bir geri dönüşüm fabrikası sahibi olduğu öğrenilen Bekir Y.'nin sevk edildiği adliyede savcılıktaki soruşturması devam ediyor.
Bu arada öldürülen Esen Dülger'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Genç kızın cenazesi yarın memleketi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Tartıştığı sevgilisini otomobilde tabancayla vurarak öldürdü (2)Tartıştığı sevgilisini otomobilde tabancayla vurarak öldürdü (2)Tartıştığı sevgilisini otomobilde tabancayla vurarak öldürdü (2)

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