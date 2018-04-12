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Tartıştığı sevgilisini otomobilde tabancayla vurarak öldürdü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 19:17 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sevgilisi Esen Dülger'i, otomobil içinde başından tabanca ile vurarak öldüren Bekir Yeniyurt, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sevgilisi Esen Dülger'i, otomobil içinde başından tabanca ile vurarak öldüren Bekir Yeniyurt, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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