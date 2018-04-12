Tartıştığı sevgilisini otomobilde tabancayla vurarak öldürdü (3)

TUTUKLANDI
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sevgilisi Esen Dülger'i, otomobil içinde başından tabanca ile vurarak öldüren Bekir Yeniyurt, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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