HABER

Tartıştığı şoförü döven minibüsçü otobüse ateş açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 12:43 | Son Güncelleme

KONYA'da, minibüs sürücüsü Mustafa G., trafikte tartıştığı belediye otobüsü şoförü Faruk Yeniay'ı dövüp, camını kırdığı otobüse tabancayla ateş açtı.

Tartıştığı şoförü döven minibüsçü otobüse ateş açtı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, minibüs sürücüsü Mustafa G., trafikte tartıştığı belediye otobüsü şoförü Faruk Yeniay'ı dövüp, camını kırdığı otobüse tabancayla ateş açtı. Mustafa G., polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, saat 01.00 sıralarında, Turgut Reis Mahallesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa G., yönetimindeki 42 BP 969 plakalı minibüsle giderken, belirlenemeyen nedenle 42 ECL 95 plakalı belediye otobüsünün şoförü Faruk Yeniay ile tartıştı. Mustafa G., iddiaya göre, bir süre kırmızı ışıkta bekleyip, hareket ettikten sonra aracını Faruk Yeniay'ın önüne kırdı. Minibüsten inen Mustafa G., Yeniay'ı da araçtan indirip, dövdü. Mustafa G., camını kırdığı otobüse de tabancayla ateş açtı. Saldırgan, Yeniay'ın polisi aramak istemesi üzerine elinden cep telefonunu alıp, kırdı. Mustafa G., yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Belediyede çalışan işçileri evlerine bıraktıktan sonra dönmek üzereyken, olayın meydana geldiğini anlatan otobüs şoförü Faruk Yeniay, ''Trafik ışıklarında durduk. Sonra tekrar hareket etti ve önümde aniden durdu. Aracı sıkıştırdı. Minibüsten inip, tabancayla ateş etti. Bana saldırdı, kıyafetlerimi yırttı, telefonumu yere vurup, parçaladı. Beni dövdü. Şu an titriyorum, olayın şokunu atamadım. Otobüsün camını kırdı'' dedi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

​FOTOĞRAFLI

Tartıştığı şoförü döven minibüsçü otobüse ateş açtıTartıştığı şoförü döven minibüsçü otobüse ateş açtıTartıştığı şoförü döven minibüsçü otobüse ateş açtı

CIA açıkladı: Suriye'deki saldırılarda yüzlerce Rus öldüCIA açıkladı: Suriye'deki saldırılarda yüzlerce Rus öldü
Android kullanıcılarına yalan söylüyorlar!Android kullanıcılarına yalan söylüyorlar!
Kaçırıp tecavüz etti! Mahkemede tahliyesini istediKaçırıp tecavüz etti! Mahkemede tahliyesini istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 11 yaralı

Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 11 yaralı

Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu

Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu

Umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırmışlardı! Karar verildi

Umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırmışlardı! Karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.