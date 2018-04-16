Tartıştığı şoförü döven minibüsçü otobüse ateş açtı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, minibüs sürücüsü Mustafa G., trafikte tartıştığı belediye otobüsü şoförü Faruk Yeniay'ı dövüp, camını kırdığı otobüse tabancayla ateş açtı. Mustafa G., polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, saat 01.00 sıralarında, Turgut Reis Mahallesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa G., yönetimindeki 42 BP 969 plakalı minibüsle giderken, belirlenemeyen nedenle 42 ECL 95 plakalı belediye otobüsünün şoförü Faruk Yeniay ile tartıştı. Mustafa G., iddiaya göre, bir süre kırmızı ışıkta bekleyip, hareket ettikten sonra aracını Faruk Yeniay'ın önüne kırdı. Minibüsten inen Mustafa G., Yeniay'ı da araçtan indirip, dövdü. Mustafa G., camını kırdığı otobüse de tabancayla ateş açtı. Saldırgan, Yeniay'ın polisi aramak istemesi üzerine elinden cep telefonunu alıp, kırdı. Mustafa G., yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Belediyede çalışan işçileri evlerine bıraktıktan sonra dönmek üzereyken, olayın meydana geldiğini anlatan otobüs şoförü Faruk Yeniay, ''Trafik ışıklarında durduk. Sonra tekrar hareket etti ve önümde aniden durdu. Aracı sıkıştırdı. Minibüsten inip, tabancayla ateş etti. Bana saldırdı, kıyafetlerimi yırttı, telefonumu yere vurup, parçaladı. Beni dövdü. Şu an titriyorum, olayın şokunu atamadım. Otobüsün camını kırdı'' dedi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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