Tartıştıkları kişinin cadde ortasında vurduğu çift öldü

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrası belinden çıkardığı tabancayla, Zeynep Kaya ve eşi Mehmet Kaya'yı cadde ortasında yaraladı. Hastaneye kaldırılan Kaya çifti, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, bugün saat 15.30 sıralarında, Tahtakale Caddesi üzerinde meydana geldi. Zeynep Kaya ve eşi Mehmet Kaya ile tartışan kimliği belirsiz bir kişi, belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Kaya çifti kanlar içinde yerde kaldı. Olayı görenler sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine caddeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kaya çiftini ambulansla sonra Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Zeynep Kaya ve eşi Mehmet Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olay yerinde inceleme yaptı. Ateş eden kişinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayın nedeninin de araştırıldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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