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 Taş ocağında çalışan hafriyat kamyonu böyle devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 10:01 | Son Güncelleme

  Sultangazi'de bir taş ocağında yükünü boşaltırken devrilen hafriyat kamyonu kameraya yansıdı.

 Taş ocağında çalışan hafriyat kamyonu böyle devrildi

İSTANBUL, (DHA) Sultangazi'de bir taş ocağında yükünü boşaltırken devrilen hafriyat kamyonu kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre hafriyat kamyonu sürücüsü, mıcır yükledikten sonra Sultangazi'deki taş ocağına geldi. Mıcırlardan oluşan tepe üzerine çıkan kamyon yükünü boşaltırken devrildi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

Taş ocağında çalışan hafriyat kamyonu böyle devrildi

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