HABER

Taş ocağında patlatma heyelana neden oldu: 2'si asker, 3 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 16:55 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde bir taş ocağında kontrollü patlatma yapıldığı sırada heyelan meydana geldi. Seken taşlarla, patlatma için güvenlik önlemi alan 2'si asker, 3 kişi ağır yaralandı.

Taş ocağında patlatma heyelana neden oldu: 2'si asker, 3 ağır yaralı

Hayati AKBAŞ-Adem AKATİN/KEMALPAŞA (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde bir taş ocağında kontrollü patlatma yapıldığı sırada heyelan meydana geldi. Seken taşlarla, patlatma için güvenlik önlemi alan 2'si asker, 3 kişi ağır yaralandı. Olay nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.
Olay, Kemalpaşa ilçesi Üçkardeşler köyü Karadeniz Sahil Yolu'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Balıkçı barınağı inşaatı için deniz dolgusunda kullanılmak üzere taş alımı yapılan bir ocakta kontrollü patlatma yapıldı. Bu sırada heyelan meydana geldi. Seken taşlarla, patlatma için güvenlik önlemi alan 2'si asker, 3 kişi ağır yaralandı. Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulanslar ve takviye iş makineleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Karadeniz Sahil Yolu'nun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Karayolunda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu.

FOTOĞRAFLI

Taş ocağında patlatma heyelana neden oldu: 2'si asker, 3 ağır yaralıTaş ocağında patlatma heyelana neden oldu: 2'si asker, 3 ağır yaralıTaş ocağında patlatma heyelana neden oldu: 2'si asker, 3 ağır yaralıTaş ocağında patlatma heyelana neden oldu: 2'si asker, 3 ağır yaralı

PARTNER'Taşıdığı soyadı olmasaydı...''Taşıdığı soyadı olmasaydı...'
İçişleri Bakanlığı, Ankara'da kaybolan Eylül için açıklama yapmıştı! Bahçede kahreden hareketlilikİçişleri Bakanlığı, Ankara'da kaybolan Eylül için açıklama yapmıştı! Bahçede kahreden hareketlilik
Kendisinden ayrılmak isteyen kadını öldürüp, intihar ettiKendisinden ayrılmak isteyen kadını öldürüp, intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne'de korkunç olay! Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti!

Edirne'de korkunç olay! Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti!

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da kaybolan Eylül için açıklama yapmıştı! Bahçede kahreden hareketlilik

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da kaybolan Eylül için açıklama yapmıştı! Bahçede kahreden hareketlilik

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!

Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!

Maltepe'de babasına bombalı paket yollayan kişiye 71 yıla kadar hapis istemi

Maltepe'de babasına bombalı paket yollayan kişiye 71 yıla kadar hapis istemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.