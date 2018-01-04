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Taşan yemek ocağı söndürünce sızan gazdan zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 23:24 | Son Güncelleme 6 saat önce

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, yemeğin taşıp ocağı söndürmesi sonucu sızan gazdan zehirlenen okul müdürü Enver Kaya tedavi altına alındı.

Pamukova Ertaylan İlkokulu Müdürü Enver Kaya, Yenice Mahallesi Eğrek Sokak'taki evinde ocağa koyduğu yemeğin taşıp ateşi söndürmesi sonucu sızan gazdan zehirlendi. Eşi hastanede çalışan Enver Kaya'ya yakınları telefonla ulaşamayınca evine geldi. Yakınları, kapıyı açan olmayınca camı kırarak eve girdiklerinde yoğun gaz kokusunu hissederken, Enver Kaya'yı odada baygın halde buldu. Gaz sızıntısından zehirlendiği belirlenen Enver Kaya, 112 Acil ekibi tarafından Pamukova İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. Enver Kaya burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Enver Kaya'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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