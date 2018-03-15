Taşeron işçi, FETÖ'nün üst düzey askeri imamı çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında sürdürülen soruşturma kapsamında, üst düzey askeri personelin imamı olduğu iddia edilen, taşeron şirkette işçi Çağrı G. (26) yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri FETÖ/PDY yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı. Polis, yaptığı soruşturmada yakalanan ulaştırma hizmeti veren bir taşeron şirkette çalışan işçi Çağrı G.'nin askeri imam olduğu, üst düzeyli rütbeli subaylarla irtibat kurduğunu ve hassas görevlere atama yaptığını belirledi. Ekipler ayrıca aynı operasyonda yakalanan kamu kuruluşunda işçi olarak görev yapan Serkan D.'nin de, Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) iyi puan alan örgüt üyelerini, maliye, vergi dairesi gibi kamu kuruluşlarına memur olarak işe yerleştirdiğini de saptadı. Her 2 şüphelininde 'ByLock' kullanıcısı olduğu, telefon hatlarının ise yakınlarının üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

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