HABER

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 07:01 | Son Güncelleme

Bismil Belediyesi’nde taşeron işçilere sözlü sınavda ABD Başkanı Kennedy’nin Marilyn Monroe ile ilişkisinin sorulduğu iddia edildi. Elenen işçi Gülcan Öztürk, 'Kennedy Havaalanı’nın nerede olduğu soruldu. Cevabını düşünürken kaymakam ekledi: ‘Sarışın ve kıvırcık saçlı bir sevgilisi vardı, senin gibi.’ Cevabı kendisi verdi' dedi. Kaymakam Gülenç ise 'Sorunlu bir personeldi, zor sorduk' ifadesini kullandı.

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Diyarbakır Bismil Belediyesi’nde kadroya alınacak 160 taşeron işçi ile geçen cuma günü mülakat yapıldı. Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç başkanlığındaki 5 kişilik komisyonun, kadın işçi Gülcan Öztürk’e suikast sonucu öldürülen eski ABD Başkanı John Kennedy’nin yasak aşkı Marilyn Monroe ve “aldatılan eşi” ile ilgili soru yönelttiği iddia edildi. Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre belediye kültür müdürlüğünde 11 ay önce çalışmaya başladığını söyleyen Öztürk, mülakatta yaşadıklarını şöyle anlattı:

‘ARKADAŞ TAVSİYESİYLE İŞE ALMIŞTIK’

“Bana ‘ John Kennedy Havaalanı nerede?’ diye soruldu. Cevabını düşünürken, kaymakam bey hemen ekledi: ‘Sarışın ve kıvırcık saçlı bir sevgilisi vardı, senin gibi.’ ‘Bilmiyorum’ deyince cevabını kendisi verdi ve ‘Marilyn Monroe’ dedi. Sonra, ‘Kennedy’nin karısı kocasının onu aldattığını öğrendiğinde ne tepki verdi?’ sorusunu yöneltti. Bu sorular karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadım, cevap vermedim. Mülakatı geçemediğim için işime son verildi. Kültür biriminde çalışmama rağmen, beni park, bahçeler ile temizlik biriminde görevlendirdiler. Bütün verilen işleri en iyi şekilde yaptım. Kadro beklerken işimden oldum. İtirazda bulundum.”

Marilyn monroe

Öztürk itirazının sonucunu beklerken, konuyla ilgili telefonla ulaştığımız Kaymakam Gülenç ise iddialara ilişkin şunları söyledi:

“Kendisine ‘John Kennedy kimdir? John Kennedy Havalimanı nerededir?’ gibi sorular sorduk. ‘Havalimanı İstanbul’dadır’ diye cevap verdi. Haliyle sınavı geçemedi. Zaten ‘John Kennedy Havalimanı İstanbul’dadır’ diyen birini kültür müdürlüğünde çalıştıramazdık. Asla John Kennedy’nin yasak aşkı Marilyn Monroe ile ilgili bir şey sormadık. Mülakatta başarısız olunca intikam hırsıyla iftira atıyor. Hakkında gerekli yasal işlemi yapacağız. Bir arkadaşımızın tavsiyesi ile işe almıştık. Yaptığı hiçbir iş yoktu, karıştırıyordu, sorunluydu, sıkıntılıydı. Mülakatta ona göre biraz zor soru sorduk ama çok da zor sorular değildi.”

Mülakatta bazı kişilere ise “İbrahim Tatlıses nerelidir?”, “Yemeği kim yapar?”, “Treni kim kullanır?”, “Cumhurbaşkanı yokken yerine kim bakar?”, “Diyarbakır’ın kaç ilçesi vardır?”, “Bismil’in nüfusu ne kadardır ve kaç köyü vardır?”, “Diyarbakır’ın plakası kaçtır?” gibi sorular yöneltildiği öğrenildi.

ABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararıABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararı
ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...
Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bismil Belediyesi ABD Marilyn Monroe Taşeron Gülcan Öztürk

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı

Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçlarının sonuçları

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçlarının sonuçları

İlginizi Çekebilir

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma

73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Göl havzası büyük bir tehdit altında

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Göl havzası büyük bir tehdit altında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Hemşire ile doktor arasındaki tartışma tazminatla bitti

Hemşire ile doktor arasındaki tartışma tazminatla bitti

Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

Kayseri'de korkunç olay! Baba ve 12 yaşındaki oğlu öldürüldü

Kayseri'de korkunç olay! Baba ve 12 yaşındaki oğlu öldürüldü

Canan Karatay o soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı

Canan Karatay o soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı

Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin

Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.