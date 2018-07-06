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Taşın altından bonzai çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 12:26 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir taşın altında yarım kilo bonzai ele geçirildi, şüpheli A.G.Ç.

Taşın altından bonzai çıktı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir taşın altında yarım kilo bonzai ele geçirildi, şüpheli A.G.Ç. gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Varlık Mahallesi'nde A.G.Ç. isimli kişinin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Yapılan baskında şüpheli gözaltına alınırken, eğitimli köpeğin tepki vermesiyle, bir taşın altına saklanmış poşette yarım kilo bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polisin gözaltına aldığı A.G.Ç., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Taşın altından bonzai çıktıTaşın altından bonzai çıktı

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