Taşın altından bonzai çıktı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir taşın altında yarım kilo bonzai ele geçirildi, şüpheli A.G.Ç. gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Varlık Mahallesi'nde A.G.Ç. isimli kişinin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Yapılan baskında şüpheli gözaltına alınırken, eğitimli köpeğin tepki vermesiyle, bir taşın altına saklanmış poşette yarım kilo bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polisin gözaltına aldığı A.G.Ç., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı
AK Parti'den flaş yeni kabine açıklaması: Eski bakan ve eski vekillerden olabilir
İğrençliğin böylesi! Avukata kadın iç çamaşırı giydirip, o görüntülerle şantaj yaptılar
Şaşırtan olay! Cinsel organına USB kablosu sıkıştı
Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı
Aynı anda idare edip paralarını aldığı üç kadından adama meydan dayağı
Tatil planı yapanlar bu tuzağa düşmeyin!
Kimse ondan gözünü alamadı
Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti
Müge Anlı’ya haber verin: NASA’nın uzay aracı kayboldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum