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Taşınmasına yardım ettiği arkadaşının evinden para ve kolye çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 16:03 | Son Güncelleme

BOLU'da, ev taşımasına yardım ettiği arkadaşının anahtarını gizlice aldıktan sonra kopyalayıp evden kolye ile bir miktar para çaldığı iddia edilen M.E., adliyeye sevk edildi.

Taşınmasına yardım ettiği arkadaşının evinden para ve kolye çaldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, ev taşımasına yardım ettiği arkadaşının anahtarını gizlice aldıktan sonra kopyalayıp evden kolye ile bir miktar para çaldığı iddia edilen M.E., adliyeye sevk edildi.
Sağlık Mahallesi'nde yeni bir eve taşınan aile, iddiaya göre, arkadaşları olan M.E.'den yardım istedi. M.E. taşınma işlerine yardım ettikten sonra arkadaşının anahtarını gizlice aldı. Yeni adresine taşınan aile, evde bulunan bir kolye ile bir miktar paralarının kaybolduğunu fark ederek hırsız girdiğini düşündü. Bir süre sonra eşi işe gittiği sırada evin kapısının açıldığını duyan kadın, kapıya yöneldiği sırada eşyalarının taşınmasına yardım eden M.E. ile karşılaştı. Kadını karşısında gören M.E., kaçarak uzaklaştı. Kadın, yaşananları anlattığı eşiyle birlikte İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek M.E.'den şikayetçi oldu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri M.E.'yi gözaltına aldı. M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.E.'nin emniyetteki ifadesinde, ailenin eşyalarını taşımasına yardım ettiği sırada evin anahtarını alarak kopyasını yaptırdığını, bu anahtarla tekrar içeri girmeye çalıştığını söylediği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Taşınmasına yardım ettiği arkadaşının evinden para ve kolye çaldı

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