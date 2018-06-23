Taşkında mahsur kalan köpeğe halatlı kurtarma

Murat AYDIN/NARMAN (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Narman ilçesinde sağanak yağış nedeniyle taşan çayda mahsur kalan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.
Narman'da dün etkili olan sağanak, sele neden oldu. İlçeden geçen Narman Çayı'nın sağanak nedeniyle taşması sonucu Şekerli Köprüsü altında bir köpek mahsur kaldı. Çevre sakinleri durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narman itfaiyesi ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Bir itfaiye eri, halatla köprüden aşağıya sarkıtılarak köpeğin yanına indirildi. Halatı köpeğin belinden bağlayan itfaiye eri, kucağına aldığı köpekle yukarı çekildi. Kurtarılan köpek halat çıkarıldıktan sonra bölgeden ayrıldı.
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