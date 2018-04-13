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Taşla güvenlik kameralarını kırıp soygun yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 10:09 | Son Güncelleme

ADANA'da 15 bin lira değerindeki 1 tonluk asansör denge ağırlıklarını çalan 5 hırsız, yakalanmamak için güvenlik kamerasını taşla kırdı.

Taşla güvenlik kameralarını kırıp soygun yaptılar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 15 bin lira değerindeki 1 tonluk asansör denge ağırlıklarını çalan 5 hırsız, yakalanmamak için güvenlik kamerasını taşla kırdı. Binadaki diğer kamerayı fark etmeyen hırsızların 2'si yakalanıp tutuklandı.
Olay Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Mustafa Sekitmen'e ait asansör firmasına gelen Serdar K., Yusuf K., Serdar K., Samet Ç., ve Ercan İ., gündüz saatlerinde iş yeri çevresinde keşif yaptı. Bahçede bulunan güvenlik kamerasını gören şüpheliler soygun anında yakalanmamak için elleriyle yüzlerini gizleyip, güvenlik kamerasını taşla kırdı.
Gece iş yerine tekrar gelen soyguncular, 15 bin lira değerindeki 1 tonluk asansör denge ağırlığını çaldı. Hırsızlık anı iş yerindeki başka bir güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için harekete geçti. Kimleri tespit edilen soygunculardan Serdar K. ve Yusuf K. kısa sürede yakalandı. İki zanlı emniyetteki sorgularında suçlarını kabul etti. Mahkemeye çıkarılan Serdar K. ve Yusuf K. tutuklandı. Polis diğer 3 firari zanlıyı yakalamaya çalışıyor.

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Taşla güvenlik kameralarını kırıp soygun yaptılarTaşla güvenlik kameralarını kırıp soygun yaptılarTaşla güvenlik kameralarını kırıp soygun yaptılarTaşla güvenlik kameralarını kırıp soygun yaptılar

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