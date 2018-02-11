Tataristan’da 31 öğrenci henüz belirlenemeyen bir nedenle zehirlendi.
Rusya’ya bağlı Özerk Tataristan’da 31 öğrenci zehirlendi. Hastaneye kaldırılan öğrencilere akut bağırsak enfeksiyonu teşhisi konuldu. Tataristan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Aigul Salimzyanova, olaya ilişkin açıklamasında öğrencilerin durumlarının iyi olduğunu söyledi. Rus Sözcü, “Akut bağırsak enfeksiyonu tanısı konan 31 çocuk Klinik Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesine götürüldü. Durumları hafif ve orta dereceli olarak değerlendiriliyor” dedi.
Öğrencilerin yaşlarının 7 ila 17 arasında değiştiği ifade edilerek, çocuklara gerekli tüm tıbbi yardımların yapıldığı duyuruldu. Tataristan Sağlık Bakanı Adel Vafin de konuyla ilgili bilgilendirildi.
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