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Tatbikat sırasında havada patlayan mühimmatın parçaları ekili alana düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 15:51 | Son Güncelleme

Konya’nın Karapınar ilçesinde askeri tatbikat sırasında havada patlayan mühimmatın parçaları Karaman’a bağlı Hamidiye köyü yakınlarında ekili araziye düştü.Edinilen bilgiye göre, Karaman’a bağlı Hamidiye köyünde tarlada çalıştıkları sırada patlama duyan vatandaşlar, helikopter düştüğünü düşünerek durumu hemen askeri yetkililere haber verdi.

Konya’nın Karapınar ilçesinde askeri tatbikat sırasında havada patlayan mühimmatın parçaları Karaman’a bağlı Hamidiye köyü yakınlarında ekili araziye düştü.
Edinilen bilgiye göre, Karaman’a bağlı Hamidiye köyünde tarlada çalıştıkları sırada patlama duyan vatandaşlar, helikopter düştüğünü düşünerek durumu hemen askeri yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekibi mühimmatın düştüğü ekili arazide güvenlik tedbiri aldı. Daha sonra bölgeye askeri helikopterle askeri yetkililer geldi. Ekili alana düşen mühimmatın parçaları askerler tarafından tek tek toplandı. Askerler, toplanan parçaları alarak helikopterle bölgeden ayrıldı.
Olayı gören köylüler ise, "Bir anda havada büyük bir patlama oldu. Ne olduğunu bizde anlamadık. Durumu hemen jandarmaya haber verdik. Daha sonra askeri helikopter geldi" dedi.
Yetkililer de, önemli bir durumu olamadığını Konya’nın Karapınar ilçesinde devam eden askeri tatbikat nedeniyle helikopterin geldiğini ifade etti.

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